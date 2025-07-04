https://1prime.ru/20250704/ukraina-859181017.html

Запад поставляет оружие на Украину по неформальным каналам, заявили в Крыму

Запад поставляет оружие на Украину по неформальным каналам, заявили в Крыму - 04.07.2025, ПРАЙМ

Запад поставляет оружие на Украину по неформальным каналам, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине по неофициальным каналам, несмотря | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:17+0300

2025-07-04T14:17+0300

2025-07-04T14:17+0300

вооружения

украина

запад

всу

поставки оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине по неофициальным каналам, несмотря на заявления о приостановке поставок.Ранее газета Politico сообщила о временной приостановке поставок вооружений из США. Позже приостановку поставок подтвердили и в Белом доме отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Однако президент США Дональд Трамп впоследствие заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов."Подобные неоднозначные и порой противоречивые заявления со стороны США о поставках оружия Украине - часть политической игры и информационной войны, потому как в реальности оружие поступает не только по линии оборонных ведомств, но по неформальным засекреченным каналам", - заявил Константинов. Помимо этого, Константинов указал на существующие запасы западного оружия у ВСУ и оружие, которое будет поставлено в соответствии с ранее заключёнными соглашениями. Он предупредил, что сейчас не стоит испытывать чрезмерного оптимизма по поводу заявлений Запада о мире, поскольку, по его словам, цель Запада заключается в попытках максимально ослабить Россию.Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную игру. Любые грузы с оружием для Украины, по словам главы МИД Сергея Лаврова, становятся законными целями для России. Кремль также неоднократно подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

https://1prime.ru/20250704/obmen-859180454.html

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украина, запад, всу, поставки оружия украине