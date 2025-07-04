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В Киеве пообещали начать производство украинского оружия в Дании
В Киеве пообещали начать производство украинского оружия в Дании - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Киеве пообещали начать производство украинского оружия в Дании
Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T16:09+0300
2025-07-04T16:09+0300
2025-07-04T16:09+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. "Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - написал Сметанин в своем Telegram-канале. Он заявил, что указанная страна стала первой, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства.
https://1prime.ru/20250612/daniya-858433338.html
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общество , украина, дания, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ДАНИЯ, НАТО
В Киеве пообещали начать производство украинского оружия в Дании
Сметанин: украинские ВПК откроют производство оружия в Дании
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - написал Сметанин в своем Telegram-канале.
Он заявил, что указанная страна стала первой, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства.
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