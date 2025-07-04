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"Европа не включилась": в Раде огорчены спадом поддержки со стороны Запада
"Европа не включилась": в Раде огорчены спадом поддержки со стороны Запада - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Европа не включилась": в Раде огорчены спадом поддержки со стороны Запада
Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что США больше не являются основным поставщиком вооружений для Украины, а европейские страны не спешат восполнять | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:37+0300
2025-07-04T17:37+0300
2025-07-04T17:54+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что США больше не являются основным поставщиком вооружений для Украины, а европейские страны не спешат восполнять снижение американской помощи.Костенко заявил о значительном сокращении поставок оружия по всем направлениям и отсутствии ожиданий новых крупных поставок."Мы с января уже видим, что они (США - ред.) постепенно уменьшали поддержку нам..., (помощь - ред.) постоянно-постоянно уменьшается. Сейчас уже Соединенные Штаты не на первом месте по поставкам. И это не значит, что Европа сильно включилась", - заявил депутат в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор". Ранее газета Politico сообщала о приостановке поставок вооружений из США из-за истощения запасов. Эта информация была подтверждена представителем Белого дома Анной Келли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия приближает окончание специальной военной операции.Россия неоднократно заявляла о том, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную игру. По словам главы МИД Сергея Лаврова, любые грузы с оружием для Украины расцениваются как законные цели для России. Кремль также подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и понесет лишь негативный эффект.
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украина, рада, сша, запад, европа
УКРАИНА, Рада, США, ЗАПАД, ЕВРОПА
"Европа не включилась": в Раде огорчены спадом поддержки со стороны Запада
Костенко: Европа не особо спешит компенсировать Киеву спад военной помощи со стороны США
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что США больше не являются основным поставщиком вооружений для Украины, а европейские страны не спешат восполнять снижение американской помощи.
Костенко заявил о значительном сокращении поставок оружия по всем направлениям и отсутствии ожиданий новых крупных поставок.
"Мы с января уже видим, что они (США - ред.) постепенно уменьшали поддержку нам..., (помощь - ред.) постоянно-постоянно уменьшается. Сейчас уже Соединенные Штаты не на первом месте по поставкам. И это не значит, что Европа сильно включилась", - заявил депутат в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Политнавигатор".
Ранее газета Politico сообщала о приостановке поставок вооружений из США из-за истощения запасов. Эта информация была подтверждена представителем Белого дома Анной Келли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия приближает окончание специальной военной операции.
Россия неоднократно заявляла о том, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную игру. По словам главы МИД Сергея Лаврова, любые грузы с оружием для Украины расцениваются как законные цели для России. Кремль также подчеркивал, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и понесет лишь негативный эффект.
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