https://1prime.ru/20250704/uoll-strit-859177808.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее - 04.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:06+0300

2025-07-04T13:06+0300

2025-07-04T13:06+0300

экономика

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,52% - до 44 862 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,4%, до 22 937,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 287,75 пункта. По итогам торгов четверга американские индексы выросли примерно на 1%. Трейдеры оценивали данные по занятости в стране, которые оказались лучше ожиданий. Так, безработица в США в июне неожиданно снизилась - до 4,1% с уровня мая в 4,2%. При этом рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч человек. "Неопределенность сохраняется, но одно мы знаем точно - экономика США, похоже, держится относительно неплохо", - цитирует агентство Блумберг комментарий динамики четверга рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). Рынки также пребывают в ожидании заключения возможных торговых соглашений США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля, истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

https://1prime.ru/20250704/atr-859175920.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, сша