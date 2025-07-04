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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее - 04.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T13:06+0300
2025-07-04T13:06+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
сша
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,52% - до 44 862 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,4%, до 22 937,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,58%, до 6 287,75 пункта. По итогам торгов четверга американские индексы выросли примерно на 1%. Трейдеры оценивали данные по занятости в стране, которые оказались лучше ожиданий. Так, безработица в США в июне неожиданно снизилась - до 4,1% с уровня мая в 4,2%. При этом рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч человек. "Неопределенность сохраняется, но одно мы знаем точно - экономика США, похоже, держится относительно неплохо", - цитирует агентство Блумберг комментарий динамики четверга рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). Рынки также пребывают в ожидании заключения возможных торговых соглашений США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля, истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, сша
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, США
13:06 04.07.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после роста индексов днем ранее

Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на прошлой торговой сессии

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после роста показателей на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,52% - до 44 862 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,4%, до 22 937,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 287,75 пункта.
По итогам торгов четверга американские индексы выросли примерно на 1%. Трейдеры оценивали данные по занятости в стране, которые оказались лучше ожиданий. Так, безработица в США в июне неожиданно снизилась - до 4,1% с уровня мая в 4,2%. При этом рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч человек.
"Неопределенность сохраняется, но одно мы знаем точно - экономика США, похоже, держится относительно неплохо", - цитирует агентство Блумберг комментарий динамики четверга рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Рынки также пребывают в ожидании заключения возможных торговых соглашений США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля, истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы разнонаправленно
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ЭкономикаУолл-стритфьючерсы Уолл-стритРынокСША
 
 
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