Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250704/uragan-859194484.html
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T22:38+0300
2025-07-04T22:53+0300
происшествия
общество
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859194333_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c51421fe602d73d110c2f91feee08e4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. "В парках, скверах, на улицах города от порывов ветра упало порядка 300 деревьев. Если стволы мешают проходу и проезду - бригады техники и работников ручного труда оперативно сдвигают их. Затем идет раскряжевка и вывоз порубочных остатков", - говорится в сообщении. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Калининском районе упало около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад, сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе - Удельный парк, Мартыновский сквер, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Салтыковский сад. Сообщается, что сады и скверы в центре города не откроют для посещения, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток. Садово-парковые и дорожные предприятия в кратчайшие сроки устранят все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений, отмечает аппарат вице-губернатора.
https://1prime.ru/20250619/roskosmos-858683570.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859194333_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_15cadf6b033b07e4ed8b36b99b261cb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург
Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:38 04.07.2025 (обновлено: 22:53 04.07.2025)
 
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

В Петербурге сильный ветер повалил порядка 300 деревьев

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНепогода в Санкт-Петербурге
Непогода в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина.
"В парках, скверах, на улицах города от порывов ветра упало порядка 300 деревьев. Если стволы мешают проходу и проезду - бригады техники и работников ручного труда оперативно сдвигают их. Затем идет раскряжевка и вывоз порубочных остатков", - говорится в сообщении.
По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Калининском районе упало около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад, сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе - Удельный парк, Мартыновский сквер, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Салтыковский сад.
Сообщается, что сады и скверы в центре города не откроют для посещения, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток.
Садово-парковые и дорожные предприятия в кратчайшие сроки устранят все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений, отмечает аппарат вице-губернатора.
#Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA
19 июня, 18:55
 
ПроисшествияОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала