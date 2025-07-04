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В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T22:38+0300
2025-07-04T22:38+0300
2025-07-04T22:53+0300
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина. "В парках, скверах, на улицах города от порывов ветра упало порядка 300 деревьев. Если стволы мешают проходу и проезду - бригады техники и работников ручного труда оперативно сдвигают их. Затем идет раскряжевка и вывоз порубочных остатков", - говорится в сообщении. По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Калининском районе упало около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад, сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе - Удельный парк, Мартыновский сквер, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Салтыковский сад. Сообщается, что сады и скверы в центре города не откроют для посещения, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток. Садово-парковые и дорожные предприятия в кратчайшие сроки устранят все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений, отмечает аппарат вице-губернатора.
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общество , санкт-петербург
Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Петербурге ураган повалил около 300 деревьев
В Петербурге сильный ветер повалил порядка 300 деревьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге порядка 300 деревьев, сообщил аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина.
"В парках, скверах, на улицах города от порывов ветра упало порядка 300 деревьев. Если стволы мешают проходу и проезду - бригады техники и работников ручного труда оперативно сдвигают их. Затем идет раскряжевка и вывоз порубочных остатков", - говорится в сообщении.
По данным властей, больше всего ураган нанес урон территориям зеленых насаждений в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. В Калининском районе упало около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад, сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе - Удельный парк, Мартыновский сквер, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Салтыковский сад.
Сообщается, что сады и скверы в центре города не откроют для посещения, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток.
Садово-парковые и дорожные предприятия в кратчайшие сроки устранят все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений, отмечает аппарат вице-губернатора.
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