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Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком - 04.07.2025, ПРАЙМ
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T23:49+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок авиадиспетчеров во Франции, назвав ее бесполезным политиком, который, вопреки своим обещаниям, больше заботится о внешней политике ЕС, чем о внутренней. "Будучи бесполезным политиком, Урсула фон дер Ляйен будет скорее сидеть в своем офисе в Брюсселе, разглагольствуя о Палестине или торговых соглашениях с США или о чем-то еще. Все, что угодно, только не предпринимать эффективных мер для защиты рейсов отдыхающих", - заявил О'Лири в интервью газете Politico. По его словам, во время Brexit фон дер Ляйен и ЕК громко заявляли о необходимости защиты единого рынка и о том, что ничему не должно быть позволено подрывать единый рынок. "Если только вы не французский авиадиспетчер и можете закрыть небо над Францией", - заметил О'Лири. В пятницу почти тысяча рейсов во французских аэропортах была отменена: половина – в аэропорту Ниццы, 40% - в парижских аэропортах, 30% - в аэропортах Лиона, Марселя, Монпелье, Аяччо, Бастии, Кальви и Фигари из-за продолжающейся забастовки авиадиспетчеров. В четверг отмены коснулись еще 933 рейсов. Накануне французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что связанные с забастовкой убытки авиакомпаний, в том числе главного перевозчика страны Air France, могут составить миллионы евро. К проведению акций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала и "токсичному управлению".
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франция, брюссель, урсула фон дер ляйен, ryanair, ес, politico
Экономика, ФРАНЦИЯ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Ryanair, ЕС, Politico
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
Глава Ryanair О'Лири назвал фон дер Ляйен бесполезной из-за забастовок диспетчеров
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок авиадиспетчеров во Франции, назвав ее бесполезным политиком, который, вопреки своим обещаниям, больше заботится о внешней политике ЕС, чем о внутренней.
"Будучи бесполезным политиком, Урсула фон дер Ляйен будет скорее сидеть в своем офисе в Брюсселе, разглагольствуя о Палестине или торговых соглашениях с США или о чем-то еще. Все, что угодно, только не предпринимать эффективных мер для защиты рейсов отдыхающих", - заявил О'Лири в интервью газете Politico.
По его словам, во время Brexit фон дер Ляйен и ЕК громко заявляли о необходимости защиты единого рынка и о том, что ничему не должно быть позволено подрывать единый рынок.
"Если только вы не французский авиадиспетчер и можете закрыть небо над Францией", - заметил О'Лири.
В пятницу почти тысяча рейсов во французских аэропортах была отменена: половина – в аэропорту Ниццы, 40% - в парижских аэропортах, 30% - в аэропортах Лиона, Марселя, Монпелье, Аяччо, Бастии, Кальви и Фигари из-за продолжающейся забастовки авиадиспетчеров. В четверг отмены коснулись еще 933 рейсов.
Накануне французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что связанные с забастовкой убытки авиакомпаний, в том числе главного перевозчика страны Air France, могут составить миллионы евро.
К проведению акций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала и "токсичному управлению".
СМИ: вотум недоверия фон дер Ляйен может привести к отставке всей ЕК