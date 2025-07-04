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Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком - 04.07.2025, ПРАЙМ
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T23:49+0300
2025-07-04T23:49+0300
экономика
франция
брюссель
урсула фон дер ляйен
ryanair
ес
politico
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок авиадиспетчеров во Франции, назвав ее бесполезным политиком, который, вопреки своим обещаниям, больше заботится о внешней политике ЕС, чем о внутренней. "Будучи бесполезным политиком, Урсула фон дер Ляйен будет скорее сидеть в своем офисе в Брюсселе, разглагольствуя о Палестине или торговых соглашениях с США или о чем-то еще. Все, что угодно, только не предпринимать эффективных мер для защиты рейсов отдыхающих", - заявил О'Лири в интервью газете Politico. По его словам, во время Brexit фон дер Ляйен и ЕК громко заявляли о необходимости защиты единого рынка и о том, что ничему не должно быть позволено подрывать единый рынок. "Если только вы не французский авиадиспетчер и можете закрыть небо над Францией", - заметил О'Лири. В пятницу почти тысяча рейсов во французских аэропортах была отменена: половина – в аэропорту Ниццы, 40% - в парижских аэропортах, 30% - в аэропортах Лиона, Марселя, Монпелье, Аяччо, Бастии, Кальви и Фигари из-за продолжающейся забастовки авиадиспетчеров. В четверг отмены коснулись еще 933 рейсов. Накануне французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что связанные с забастовкой убытки авиакомпаний, в том числе главного перевозчика страны Air France, могут составить миллионы евро. К проведению акций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала и "токсичному управлению".
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франция, брюссель, урсула фон дер ляйен, ryanair, ес, politico
Экономика, ФРАНЦИЯ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Ryanair, ЕС, Politico
23:49 04.07.2025
 
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком

Глава Ryanair О'Лири назвал фон дер Ляйен бесполезной из-за забастовок диспетчеров

© AFP / ANP/Lex Van LieshoutСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© AFP / ANP/Lex Van Lieshout
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок авиадиспетчеров во Франции, назвав ее бесполезным политиком, который, вопреки своим обещаниям, больше заботится о внешней политике ЕС, чем о внутренней.
"Будучи бесполезным политиком, Урсула фон дер Ляйен будет скорее сидеть в своем офисе в Брюсселе, разглагольствуя о Палестине или торговых соглашениях с США или о чем-то еще. Все, что угодно, только не предпринимать эффективных мер для защиты рейсов отдыхающих", - заявил О'Лири в интервью газете Politico.
По его словам, во время Brexit фон дер Ляйен и ЕК громко заявляли о необходимости защиты единого рынка и о том, что ничему не должно быть позволено подрывать единый рынок.
"Если только вы не французский авиадиспетчер и можете закрыть небо над Францией", - заметил О'Лири.
В пятницу почти тысяча рейсов во французских аэропортах была отменена: половина – в аэропорту Ниццы, 40% - в парижских аэропортах, 30% - в аэропортах Лиона, Марселя, Монпелье, Аяччо, Бастии, Кальви и Фигари из-за продолжающейся забастовки авиадиспетчеров. В четверг отмены коснулись еще 933 рейсов.
Накануне французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что связанные с забастовкой убытки авиакомпаний, в том числе главного перевозчика страны Air France, могут составить миллионы евро.
К проведению акций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала и "токсичному управлению".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
СМИ: вотум недоверия фон дер Ляйен может привести к отставке всей ЕК
3 июля, 12:39
 
ЭкономикаФРАНЦИЯБрюссельУрсула фон дер ЛяйенRyanairЕСPolitico
 
 
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