https://1prime.ru/20250704/useless-859195373.html

Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком

Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком - 04.07.2025, ПРАЙМ

Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T23:49+0300

2025-07-04T23:49+0300

2025-07-04T23:49+0300

экономика

франция

брюссель

урсула фон дер ляйен

ryanair

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/36/827303605_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_7524731d81872b5bb34d1feff811355e.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за бездействие в отношении забастовок авиадиспетчеров во Франции, назвав ее бесполезным политиком, который, вопреки своим обещаниям, больше заботится о внешней политике ЕС, чем о внутренней. "Будучи бесполезным политиком, Урсула фон дер Ляйен будет скорее сидеть в своем офисе в Брюсселе, разглагольствуя о Палестине или торговых соглашениях с США или о чем-то еще. Все, что угодно, только не предпринимать эффективных мер для защиты рейсов отдыхающих", - заявил О'Лири в интервью газете Politico. По его словам, во время Brexit фон дер Ляйен и ЕК громко заявляли о необходимости защиты единого рынка и о том, что ничему не должно быть позволено подрывать единый рынок. "Если только вы не французский авиадиспетчер и можете закрыть небо над Францией", - заметил О'Лири. В пятницу почти тысяча рейсов во французских аэропортах была отменена: половина – в аэропорту Ниццы, 40% - в парижских аэропортах, 30% - в аэропортах Лиона, Марселя, Монпелье, Аяччо, Бастии, Кальви и Фигари из-за продолжающейся забастовки авиадиспетчеров. В четверг отмены коснулись еще 933 рейсов. Накануне французский министр транспорта Филипп Табаро заявил, что связанные с забастовкой убытки авиакомпаний, в том числе главного перевозчика страны Air France, могут составить миллионы евро. К проведению акций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала и "токсичному управлению".

https://1prime.ru/20250703/politico-859138115.html

франция

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, брюссель, урсула фон дер ляйен, ryanair, ес, politico