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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 июня

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 июня - 04.07.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,95 копейки - до 10,9947 рубля, курс доллара - на 5,23 копейки, до 78,8354 рубля, евро... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T17:36+0300

2025-07-04T17:36+0300

2025-07-04T17:39+0300

экономика

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,95 копейки - до 10,9947 рубля, курс доллара - на 5,23 копейки, до 78,8354 рубля, евро снизился на 11,74 копейки, до 93,0103 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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2025

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банк россии, евро, доллар сша, юань