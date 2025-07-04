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ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта

ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта - 04.07.2025, ПРАЙМ

ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта

Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T02:30+0300

2025-07-04T02:30+0300

2025-07-04T02:30+0300

общество

рф

андрей клепач

вэб

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%". "Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства. При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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