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ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта
ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта - 04.07.2025, ПРАЙМ
ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта
Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:30+0300
2025-07-04T02:30+0300
2025-07-04T02:30+0300
общество
рф
андрей клепач
вэб
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%".
"Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество , рф, андрей клепач, вэб
Общество , РФ, Андрей Клепач, ВЭБ
ВЭБ: снижение ключевой ставки не даст инфляционного эффекта
Экономист Клепач: снижение ключевой ставки не даст обвального изъятия сбережений из банков
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки до 10-11% не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
На вопрос, до какого уровня ЦБ необходимо снижать ключевую ставку, он ответил: "до 10-11%".
"Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом Клепач добавил, что "надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.