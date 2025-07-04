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ВЭБ.РФ назвал главную задачу экономики России - 04.07.2025, ПРАЙМ
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ВЭБ.РФ назвал главную задачу экономики России
ВЭБ.РФ назвал главную задачу экономики России - 04.07.2025, ПРАЙМ
ВЭБ.РФ назвал главную задачу экономики России
Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T05:01+0300
2025-07-04T05:01+0300
общество
рф
европа
андрей клепач
вэб
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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют будущее и международную конкурентоспособность, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Главная задача экономики России - наладить в полной мере процесс импортозамещения, обеспечив таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути", - сказал собеседник агентства. Пока, по его словам, "преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая". "Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность", - подчеркнул Клепач. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество , рф, европа, андрей клепач, вэб
Общество , РФ, ЕВРОПА, Андрей Клепач, ВЭБ
05:01 04.07.2025
 
ВЭБ.РФ назвал главную задачу экономики России

Клепач: главная задача экономики - наладить в полной мере импортозамещение

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют будущее и международную конкурентоспособность, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Главная задача экономики России - наладить в полной мере процесс импортозамещения, обеспечив таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути", - сказал собеседник агентства.
Пока, по его словам, "преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая".
"Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность", - подчеркнул Клепач.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ОбществоРФЕВРОПААндрей КлепачВЭБ
 
 
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