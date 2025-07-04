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ВЭБ: СВО дала толчок росту зарплат в России

ВЭБ: СВО дала толчок росту зарплат в России - 04.07.2025, ПРАЙМ

ВЭБ: СВО дала толчок росту зарплат в России

Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T08:45+0300

2025-07-04T08:45+0300

2025-07-04T08:45+0300

экономика

общество

андрей клепач

вэб

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК", - сказал он. По его словам, "это все взаимосвязано". "Это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы РФ. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект", - добавил собеседник агентства. "Но в результате сейчас надо не столько спрос тормозить, сколько ускорять предложение и дальше поднимать зарплаты", - подчеркнул Клепач. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250627/zarplata-858954597.html

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общество , андрей клепач, вэб