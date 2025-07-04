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ГТЛК поставит шесть вертолетов трем авиакомпаниям России

ГТЛК поставит шесть вертолетов трем авиакомпаниям России - 04.07.2025, ПРАЙМ

ГТЛК поставит шесть вертолетов трем авиакомпаниям России

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит шесть вертолетов Ми-8 трем российским авиакомпаниям до конца июля, сообщили в компании. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:06+0300

2025-07-04T16:06+0300

2025-07-04T16:06+0300

общество

вертолеты россии

ростех

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит шесть вертолетов Ми-8 трем российским авиакомпаниям до конца июля, сообщили в компании. "ГТЛК подписала в конце июня – начале июля договоры финансовой аренды (лизинга) с авиакомпаниями "Ельцовка", "Чукотавиа" и "Стрежевское авиапредприятие" на поставку шести отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1. ГТЛК планирует передать в лизинг по два борта каждой авиакомпании до конца июля", - сообщили в компании. Контракты подписаны в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния. Это первые договоры, заключенные по программе в 2025 году. Приемка воздушных судов для авиакомпаний "Ельцовка" и "Стрежевское авиапредприятие" на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" уже завершена. Ожидается, что приемка вертолетов для "Чукотавиа" закончится на следующей неделе. Всего в 2024 году холдинг "Вертолеты России" поставил ГТЛК 40 многоцелевых Ми-8МТВ-1. Новую технику также получили авиаперевозчики: "Авиация Колымы", "Вологодское авиапредприятие", "Витязь-Аэро", авиакомпания "Ельцовка", "Чукотавиа", "Красавиа", "Геликс Аэро", "Поляр Авиа", "Водолет", "НПК ПАНХ", авиакомпания "Баргузин". ГТЛК – лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

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общество , вертолеты россии, ростех