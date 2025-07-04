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Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье
Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье - 04.07.2025, ПРАЙМ
Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье
Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:22+0300
2025-07-04T17:22+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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россия, общество , минобороны рф, подмосковье, вс рф
РОССИЯ, Общество , Минобороны РФ, ПОДМОСКОВЬЕ, ВС РФ
Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье
Группа возвращенных с украинских территории российских военных прибыла в Подмосковье
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
В Россию вернули еще одну группу военных из украинского плена