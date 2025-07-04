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Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье

Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье - 04.07.2025, ПРАЙМ

Возвращенные бойцы российской армии прибыли в Подмосковье

Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T17:22+0300

2025-07-04T17:22+0300

2025-07-04T17:22+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

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россия, общество , минобороны рф, подмосковье, вс рф