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В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей

В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей - 04.07.2025, ПРАЙМ

В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей

Объем инвестиций в новую генерацию электроэнергии на Дальнем Востоке составят около 1 триллиона рублей, запланировано строительство 4,3 ГВт мощностей, рассказал | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T05:40+0300

2025-07-04T05:40+0300

2025-07-04T05:40+0300

общество

дальний восток

рф

якутия

алексей чекунков

минвостокразвития

минэкономики

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объем инвестиций в новую генерацию электроэнергии на Дальнем Востоке составят около 1 триллиона рублей, запланировано строительство 4,3 ГВт мощностей, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "С 2021 года принято решение о строительстве и модернизации генерации на 4,3 ГВт с объемом инвестиций около 1 триллиона рублей", - сказал он. Конюшенко добавил, что конкурс отбора проектов строительства для энергокомпаний пройдет уже в августе - на строительство генерации мощностью 500 МВт. Также прорабатывается отдельный конкурс на строительство 250 МВт мощностей в Якутии. Он отметил, что в конкурсах на строительство генерации на Дальнем Востоке могут участвовать любые компании, как государственные, так и частные, уже сейчас есть интерес со стороны инвесторов. Для заинтересованных компаний "есть объективные вызовы, например, логистика и развитие топливной инфраструктуры", добавил замминистра энергетики. В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что до 2030 года в регионах Дальнего Востока планируется построить 3 ГВт новых мощностей, но также решается вопрос строительства дополнительных 2,7 ГВт. По его словам, эта работа ведется вместе с Минэнерго РФ и Минэкономики РФ. Чекунков отмечал, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке происходит в два раза быстрее, чем в среднем по стране и составляет 5,2% ежегодно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

дальний восток

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якутия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , дальний восток, рф, якутия, алексей чекунков, минвостокразвития, минэкономики