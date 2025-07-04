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В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей
В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей - 04.07.2025, ПРАЙМ
В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей
Объем инвестиций в новую генерацию электроэнергии на Дальнем Востоке составят около 1 триллиона рублей, запланировано строительство 4,3 ГВт мощностей, рассказал | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T05:40+0300
2025-07-04T05:40+0300
общество
дальний восток
рф
якутия
алексей чекунков
минвостокразвития
минэкономики
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объем инвестиций в новую генерацию электроэнергии на Дальнем Востоке составят около 1 триллиона рублей, запланировано строительство 4,3 ГВт мощностей, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "С 2021 года принято решение о строительстве и модернизации генерации на 4,3 ГВт с объемом инвестиций около 1 триллиона рублей", - сказал он. Конюшенко добавил, что конкурс отбора проектов строительства для энергокомпаний пройдет уже в августе - на строительство генерации мощностью 500 МВт. Также прорабатывается отдельный конкурс на строительство 250 МВт мощностей в Якутии. Он отметил, что в конкурсах на строительство генерации на Дальнем Востоке могут участвовать любые компании, как государственные, так и частные, уже сейчас есть интерес со стороны инвесторов. Для заинтересованных компаний "есть объективные вызовы, например, логистика и развитие топливной инфраструктуры", добавил замминистра энергетики. В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что до 2030 года в регионах Дальнего Востока планируется построить 3 ГВт новых мощностей, но также решается вопрос строительства дополнительных 2,7 ГВт. По его словам, эта работа ведется вместе с Минэнерго РФ и Минэкономики РФ. Чекунков отмечал, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке происходит в два раза быстрее, чем в среднем по стране и составляет 5,2% ежегодно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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общество , дальний восток, рф, якутия, алексей чекунков, минвостокразвития, минэкономики
Общество , Дальний Восток, РФ, ЯКУТИЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Минэкономики
05:40 04.07.2025
 
В генерацию на Дальнем Востоке вложат около триллиона рублей

Минэнерго: инвестиции в новую генерацию на Дальнем Востоке составят около 1 трлн рублей

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Объем инвестиций в новую генерацию электроэнергии на Дальнем Востоке составят около 1 триллиона рублей, запланировано строительство 4,3 ГВт мощностей, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"С 2021 года принято решение о строительстве и модернизации генерации на 4,3 ГВт с объемом инвестиций около 1 триллиона рублей", - сказал он.
Конюшенко добавил, что конкурс отбора проектов строительства для энергокомпаний пройдет уже в августе - на строительство генерации мощностью 500 МВт. Также прорабатывается отдельный конкурс на строительство 250 МВт мощностей в Якутии.
Он отметил, что в конкурсах на строительство генерации на Дальнем Востоке могут участвовать любые компании, как государственные, так и частные, уже сейчас есть интерес со стороны инвесторов. Для заинтересованных компаний "есть объективные вызовы, например, логистика и развитие топливной инфраструктуры", добавил замминистра энергетики.
В июне глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что до 2030 года в регионах Дальнего Востока планируется построить 3 ГВт новых мощностей, но также решается вопрос строительства дополнительных 2,7 ГВт. По его словам, эта работа ведется вместе с Минэнерго РФ и Минэкономики РФ.
Чекунков отмечал, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке происходит в два раза быстрее, чем в среднем по стране и составляет 5,2% ежегодно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ОбществоДальний ВостокРФЯКУТИЯАлексей ЧекунковМинвостокразвитияМинэкономики
 
 
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