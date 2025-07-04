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ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью
ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью - 04.07.2025, ПРАЙМ
ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью
Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T06:16+0300
2025-07-04T06:16+0300
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ЛУГАНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что до недавнего времени этот участок был в статичном состоянии и боестолкновения были крайне редким явлением. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны, считает Марочко.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
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ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью
Марочко: ВС России активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью
ЛУГАНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что до недавнего времени этот участок был в статичном состоянии и боестолкновения были крайне редким явлением. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны, считает Марочко.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.