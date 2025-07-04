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ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью

ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью - 04.07.2025, ПРАЙМ

ВС России активизировали новый участок границы с Харьковской областью

Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

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ЛУГАНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Российские войска активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.). Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что до недавнего времени этот участок был в статичном состоянии и боестолкновения были крайне редким явлением. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны, считает Марочко. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

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общество , харьковская область, белгородская область, рф, владимир путин, вс рф