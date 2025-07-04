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Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной

Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной - 04.07.2025, ПРАЙМ

Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной

Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала"... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:47+0300

2025-07-04T15:47+0300

2025-07-04T15:47+0300

мошенничество

общество

украина

всу

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала" более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) почти за два года, сообщает государственное бюро расследований Украины. "(Комбат) организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в подконтрольной ВСУ части ДНР. Подчиненная все это время она находилась в Днепропетровской области и не выполняла служебных обязанностей по должности. Следователи установили, что ей незаконно было начислено более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) "боевых надбавок". Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

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общество , украина, всу