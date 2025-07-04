Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250704/vsu-859185758.html
Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной
Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной - 04.07.2025, ПРАЙМ
Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной
Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала"... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:47+0300
2025-07-04T15:47+0300
мошенничество
общество
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала" более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) почти за два года, сообщает государственное бюро расследований Украины. "(Комбат) организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в подконтрольной ВСУ части ДНР. Подчиненная все это время она находилась в Днепропетровской области и не выполняла служебных обязанностей по должности. Следователи установили, что ей незаконно было начислено более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) "боевых надбавок". Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
https://1prime.ru/20250701/vsu-859074095.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, всу
Мошенничество, Общество , УКРАИНА, ВСУ
15:47 04.07.2025
 
Комбат ВСУ незаконно платил боевые сидевшей в тылу подчиненной

Комбата ВСУ обвинили в организации незаконных выплат подчиненной

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Командира батальона ВСУ обвиняют в организации незаконных выплат боевых надбавок его подчиненной - находясь все время в тылу, она таким образом "заработала" более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) почти за два года, сообщает государственное бюро расследований Украины.
"(Комбат) организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По материалам дела, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях в подконтрольной ВСУ части ДНР. Подчиненная все это время она находилась в Днепропетровской области и не выполняла служебных обязанностей по должности. Следователи установили, что ей незаконно было начислено более 1,7 миллиона гривен (40 тысяч долларов) "боевых надбавок".
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ
1 июля, 17:29
 
МошенничествоОбществоУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала