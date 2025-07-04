https://1prime.ru/20250704/yuan-859175008.html
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы - 04.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:24+0300
2025-07-04T12:24+0300
2025-07-04T12:24+0300
экономика
общество
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск растет на 3 копейки, до 11 рублей ровно. Сегодня или в начале следующей недели начнется тестирование сопротивления уровня в 11 рублей и после его пробоя волатильность торгов обещает вырасти, а курс рубля может ускорить снижение, прогнозирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может вновь протестировать отметку 11 рублей. Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Однако этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор в виде спроса на рублевые активы продолжает определять позиции рубля и его стабильность, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250704/yuan-859170271.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Общество , Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск растет на 3 копейки, до 11 рублей ровно.
Сегодня или в начале следующей недели начнется тестирование сопротивления уровня в 11 рублей и после его пробоя волатильность торгов обещает вырасти, а курс рубля может ускорить снижение, прогнозирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может вновь протестировать отметку 11 рублей. Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Однако этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор в виде спроса на рублевые активы продолжает определять позиции рубля и его стабильность, заключил эксперт.
ЦБ 3 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей