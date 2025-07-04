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Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250704/yuan-859175008.html
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы - 04.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T12:24+0300
2025-07-04T12:24+0300
экономика
общество
алексей антонов
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск растет на 3 копейки, до 11 рублей ровно. Сегодня или в начале следующей недели начнется тестирование сопротивления уровня в 11 рублей и после его пробоя волатильность торгов обещает вырасти, а курс рубля может ускорить снижение, прогнозирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может вновь протестировать отметку 11 рублей. Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Однако этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор в виде спроса на рублевые активы продолжает определять позиции рубля и его стабильность, заключил эксперт.
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общество , алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Общество , Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
12:24 04.07.2025
 
Курс юаня к рублю умеренно растет в первые часы торгов пятницы

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск растет на 3 копейки, до 11 рублей ровно.
Сегодня или в начале следующей недели начнется тестирование сопротивления уровня в 11 рублей и после его пробоя волатильность торгов обещает вырасти, а курс рубля может ускорить снижение, прогнозирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом китайская валюта может вновь протестировать отметку 11 рублей. Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Однако этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор в виде спроса на рублевые активы продолжает определять позиции рубля и его стабильность, заключил эксперт.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
ЦБ 3 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей
10:34
 
ЭкономикаОбществоАлексей АнтоновБогдан ЗваричПСБ
 
 
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