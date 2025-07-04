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Юань торгуется в плюсе против рубля четвертую сессию подряд

Юань торгуется в плюсе против рубля четвертую сессию подряд - 04.07.2025, ПРАЙМ

Юань торгуется в плюсе против рубля четвертую сессию подряд

Курс рубля днем в пятницу продолжил торговаться в минусе против юаня, курс китайской валюты понемногу прибавляет – уже четвертую сессию подряд, тестируя... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T17:08+0300

2025-07-04T17:08+0300

2025-07-04T17:08+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу продолжил торговаться в минусе против юаня, курс китайской валюты понемногу прибавляет – уже четвертую сессию подряд, тестируя ключевой уровень сопротивления росту 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.58 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,98 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,97-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,198 против 7,164 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,67 рубля. РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в пятницу на Мосбирже торгуется в легком плюсе против рубля, при этом плавный рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд. Курс валюты КНР, как и накануне, утром "прокалывал" ключевую отметку 11 рублей, однако затем сполз ниже и пока остается под ней. "Баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется, хотя и наблюдается его смещение в сторону превалирования покупок инвалюты над продажами. Это может происходить как из-за сокращения притока валюты от экспорта под воздействием низких цен на нефть, так и увеличения потребности в ней со стороны импорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.58 мск снижалась на 0,9%, до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 97 пункта. ПРОГНОЗЫ Накануне стало известно, что ЦБ РФ нарастит в июле - начале августа продажу валюты в рамках работы с ФНБ с 7,4 до 9,8 миллиарда рублей в сутки в эквиваленте, а месячный объем продаж будет максимальным с апреля 2020 года, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, более высокие продажи валюты начнутся лишь с понедельника, а пока курс может задержаться вблизи 11 рублей за юань", - считает он. Импорт может постепенно восстанавливаться по мере усиления активности потребителей, по-прежнему сдерживаемой высокими процентными ставками, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому, скорее всего, на следующей неделе юань попытается выйти вверх из месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань, рубль