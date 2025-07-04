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"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей

"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Южуралзолото" поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей

"Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T12:44+0300

2025-07-04T12:44+0300

2025-07-04T12:44+0300

экономика

общество

югк

мосбиржа

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры, сообщила компания. Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась. Московская биржа в пятницу приостановила торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ. "За последние два дня объем торгов вырос более чем в 10 раз, а капитализация ЮГК снизилась на 20%. Интересы миноритарных акционеров для нас остаются на первом месте. Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. Мы поддерживаем тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров", - говорится в сообщении компании на сайте брокера Т-банк. ЮГК отметила, что сейчас у нее более 220 тысяч частных инвесторов.

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общество , югк, мосбиржа