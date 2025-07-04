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Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - 04.07.2025, ПРАЙМ

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T19:28+0300

2025-07-04T19:28+0300

2025-07-04T19:34+0300

энергетика

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - ПРАЙМ. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции. "В результате отключения высоковольтной линии в 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале станции. В пресс-службе подчеркнули, что оборудование станции находится в безопасном состоянии. "Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что радиационный фон не превышает природных значений.Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная -1". Резервная высоковольтная линия "Ферросплавная-1" была отключена на Запорожской АЭС действием защиты 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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энергодар, рф, запорожская аэс