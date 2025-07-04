https://1prime.ru/20250704/zelenskiy-859181354.html

"Нет представления". На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского

"Нет представления". На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского - 04.07.2025, ПРАЙМ

"Нет представления". На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил четыре ключевые ошибки. Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:18+0300

2025-07-04T14:18+0300

2025-07-04T14:18+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил четыре ключевые ошибки. Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини."Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике", — написал он в материале для издания IL Fatto Quotidiano.Орсини заметил, что вторая ошибка заключается в незнании того, что внешняя политика США зависит от каждого конкретного главы Белого дома. Ко всему прочему, украинский лидер недооценил военные способности российской армии, а также не обратил внимание на сотрудничество Москвы и Пекина.Автор публикации также обратил внимание на то, что Зеленский поверил пропаганде НАТО о том, что Россия останется изолированной страной.

https://1prime.ru/20250703/ft-859151355.html

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украина, владимир зеленский