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Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе
Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе - 04.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе
Стоимость золота растет в пятницу утром, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T08:44+0300
2025-07-04T08:44+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 349,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% - до 37,07 доллара. С понедельника золото подорожало на 2,3%. При этом по итогам двух предыдущих недель стоимость драгоценного металла опустилась на 4,5%. Рынки ожидают возможные торговые соглашения США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран. Министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
08:44 04.07.2025
 
Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе

Цена на золото растет утром пятницы, готовясь завершить в плюсе и неделю

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 349,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% - до 37,07 доллара.
С понедельника золото подорожало на 2,3%. При этом по итогам двух предыдущих недель стоимость драгоценного металла опустилась на 4,5%.
Рынки ожидают возможные торговые соглашения США с рядом стран. На следующей неделе, 9 июля истекает 90-дневная отсрочка вступления в силу пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом в "День освобождения". По завершении этого срока США могут вновь ввести ответные пошлины для многих стран.
Министр финансов страны Скотт Бессент предупредил торговых партнеров страны о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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