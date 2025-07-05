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АдГ обратилась к Мерцу с призывом по России - 05.07.2025, ПРАЙМ
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АдГ обратилась к Мерцу с призывом по России
АдГ обратилась к Мерцу с призывом по России - 05.07.2025, ПРАЙМ
АдГ обратилась к Мерцу с призывом по России
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает канцлера ФРГ Фридриха Мерца к проведению телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным для... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:48+0300
2025-07-05T15:48+0300
политика
германия
адг
фридрих мерц
переговоры
владимир путин
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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает канцлера ФРГ Фридриха Мерца к проведению телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил сопредседатель партии Тино Крупалла. "Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге. Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot. "Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", - констатировал он. Сопредседатель АдГ раскритиковал правительство Германии за то, что оно нашло в бюджете от 9 до 11 миллиардов евро на военную поддержку Украины, в то время как на внутренние нужды страны средств не хватает. "Именно поэтому необходимо остановить провалившийся энергетический переход. Мы требуем продления срока эксплуатации угольных электростанций и, конечно же, возобновления поставок газа из России. "Северный поток" должен быть отремонтирован, под чьим управлением - в данном случае совершенно не важно", - подчеркнул Крупалла. В конце июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, адг, фридрих мерц, переговоры, владимир путин
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, Фридрих Мерц, переговоры, Владимир Путин
15:48 05.07.2025
 
АдГ обратилась к Мерцу с призывом по России

Крупалла: АдГ призывает Мерца к телефонным переговорам с Путиным

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает канцлера ФРГ Фридриха Мерца к проведению телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил сопредседатель партии Тино Крупалла.
"Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.
Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot.
"Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", - констатировал он.
Сопредседатель АдГ раскритиковал правительство Германии за то, что оно нашло в бюджете от 9 до 11 миллиардов евро на военную поддержку Украины, в то время как на внутренние нужды страны средств не хватает.
"Именно поэтому необходимо остановить провалившийся энергетический переход. Мы требуем продления срока эксплуатации угольных электростанций и, конечно же, возобновления поставок газа из России. "Северный поток" должен быть отремонтирован, под чьим управлением - в данном случае совершенно не важно", - подчеркнул Крупалла.
В конце июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.
В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ
29 июня, 20:41
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГФридрих МерцпереговорыВладимир Путин
 
 
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