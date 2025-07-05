https://1prime.ru/20250705/aeroporty-859208447.html
В Росавиации сообщили о работе аэропортов московского региона
В Росавиации сообщили о работе аэропортов московского региона - 05.07.2025, ПРАЙМ
В Росавиации сообщили о работе аэропортов московского региона
Московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" работают штатно, сообщила Росавиация на фоне закрытия ряда других авиагаваней. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:11+0300
2025-07-05T22:11+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" работают штатно, сообщила Росавиация на фоне закрытия ряда других авиагаваней. "Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно: отправляют и принимают самолеты", - сообщила Росавиация. Работа воздушного транспорта в условиях ограничений — на особом контроле Минтранса и Росавиации. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
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росавиация, подмосковье
Происшествия, Росавиация, ПОДМОСКОВЬЕ
В Росавиации сообщили о работе аэропортов московского региона
Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" работают штатно, сообщила Росавиация на фоне закрытия ряда других авиагаваней.
"Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно: отправляют и принимают самолеты", - сообщила Росавиация.
Работа воздушного транспорта в условиях ограничений — на особом контроле Минтранса и Росавиации. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
В аэропорту Сочи задержаны двадцать пять рейсов