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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T23:48+0300
2025-07-05T23:48+0300
2025-07-05T23:49+0300
происшествия
аэропорт домодедово
аэропорт жуковский
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
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аэропорт домодедово, аэропорт жуковский, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Домодедово, аэропорт Жуковский, ограничения, Росавиация
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
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