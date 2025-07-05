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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения - 05.07.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T23:48+0300

2025-07-05T23:48+0300

2025-07-05T23:49+0300

происшествия

аэропорт домодедово

аэропорт жуковский

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

https://1prime.ru/20250705/pulkovo-859208707.html

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аэропорт домодедово, аэропорт жуковский, ограничения, росавиация