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Российские банки начали снижение ставок по рыночной ипотеке

Российские банки начали снижение ставок по рыночной ипотеке - 05.07.2025, ПРАЙМ

Российские банки начали снижение ставок по рыночной ипотеке

Большинство российских банков снижают ставки по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T09:21+0300

2025-07-05T09:21+0300

2025-07-05T09:21+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Большинство российских банков снижают ставки по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Сбербанк с 1 июля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составляет 21,4%. Это уже второе снижение ставок по рыночной в крупнейшем банке за последний месяц. ВТБ с 20 июня также снизил ставки по рыночной ипотеке на новостройки, максимальное снижение составило 2,2 процентного пункта, минимальная ставка в банке сейчас составляет 25,3%. "ПСБ в течение июня снизил на 2,7 процентных пункта ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье, с 3 июля на 2,9 процентного пункта банк снизил ставки по классическим ипотечным программам на покупку жилья в новостройке", - сообщили в пресс-службе. "Абсолют банк" с 3 июля 2025 года снизил ставки по рыночной ипотеке сразу по нескольким программам на 2,5- 4,7 процентного пункта. Директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич отметил, что в связи со снижением стоимости привлечения вкладов, кредитная организация произвела пересчет ставок по кредитным продуктам и снизила их. В пресс-службе Совкомбанка ответили, что банк снизил ставки по рыночной ипотеке 2 июля на 1-1,5 процентных пункта. "Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке, а также на ИЖС составит от 23,99%", - отметили там. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова добавила, что доступность рыночной ипотеки будет зависеть от того, насколько устойчиво будет замедляться инфляция. "По нашим оценкам, Банк России может снизить ключевую ставку до 14% к концу года. Постепенное смягчение ДКП будет способствовать медленному оживлению рыночной ипотеки. Более заметный интерес к рыночным программам, скорее всего, возможен ближе к концу года", - прокомментировала она. "Прогнозы банка "Санкт- Петербург" касательно снижения ставок по базовым ипотечным программам соответствуют ожиданиям крупнейших игроков рынка, положительная динамика намечается во втором полугодии 2025 года", - прокомментировали в пресс-службе банка.

https://1prime.ru/20250704/aktsii-859178583.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, финансы, ипотека