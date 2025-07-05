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Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры

Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры - 05.07.2025, ПРАЙМ

Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры

Развивающиеся страны должны на фоне возрождения протекционизма защитить многосторонний торговый режим и реформировать международную финансовую архитектуру,... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:30+0300

2025-07-05T17:30+0300

2025-07-05T17:30+0300

экономика

бразилия

финансы

развивающиеся страны

брикс

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Развивающиеся страны должны на фоне возрождения протекционизма защитить многосторонний торговый режим и реформировать международную финансовую архитектуру, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "В условиях возрождения протекционизма именно на плечи развивающихся стран ложится задача защищать многосторонний торговый режим и реформировать финансовую архитектуру", - сказал президент Бразилии в выступлении на Бизнес-форуме БРИКС. Лула отметил, что товарооборот Бразилии со странами БРИКС превысил 210 миллиардов долларов в прошлом году и уже обогнал объем торговли с ЕС. У экономик блока, по его словам, "много взаимодополняющих особенностей", а сам БРИКС остается "гарантом многообещающего будущего". Президент добавил, что в период бразильского председательства БРИКС делает "большой шаг" в сторону координации налоговой политики и реформы системы внешней торговли.

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бразилия, финансы, развивающиеся страны, брикс