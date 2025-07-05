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Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры
Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры - 05.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры
Развивающиеся страны должны на фоне возрождения протекционизма защитить многосторонний торговый режим и реформировать международную финансовую архитектуру,... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:30+0300
2025-07-05T17:30+0300
экономика
бразилия
финансы
развивающиеся страны
брикс
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Развивающиеся страны должны на фоне возрождения протекционизма защитить многосторонний торговый режим и реформировать международную финансовую архитектуру, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "В условиях возрождения протекционизма именно на плечи развивающихся стран ложится задача защищать многосторонний торговый режим и реформировать финансовую архитектуру", - сказал президент Бразилии в выступлении на Бизнес-форуме БРИКС. Лула отметил, что товарооборот Бразилии со странами БРИКС превысил 210 миллиардов долларов в прошлом году и уже обогнал объем торговли с ЕС. У экономик блока, по его словам, "много взаимодополняющих особенностей", а сам БРИКС остается "гарантом многообещающего будущего". Президент добавил, что в период бразильского председательства БРИКС делает "большой шаг" в сторону координации налоговой политики и реформы системы внешней торговли.
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бразилия, финансы, развивающиеся страны, брикс
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Финансы, Развивающиеся страны, БРИКС
17:30 05.07.2025
 
Президент Бразилии призвал к реформе финансовой архитектуры

Президент Лула: развивающиеся страны должны реформировать финансовую архитектуру

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Развивающиеся страны должны на фоне возрождения протекционизма защитить многосторонний торговый режим и реформировать международную финансовую архитектуру, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"В условиях возрождения протекционизма именно на плечи развивающихся стран ложится задача защищать многосторонний торговый режим и реформировать финансовую архитектуру", - сказал президент Бразилии в выступлении на Бизнес-форуме БРИКС.
Лула отметил, что товарооборот Бразилии со странами БРИКС превысил 210 миллиардов долларов в прошлом году и уже обогнал объем торговли с ЕС. У экономик блока, по его словам, "много взаимодополняющих особенностей", а сам БРИКС остается "гарантом многообещающего будущего".
Президент добавил, что в период бразильского председательства БРИКС делает "большой шаг" в сторону координации налоговой политики и реформы системы внешней торговли.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии
16:59
 
ЭкономикаБРАЗИЛИЯФинансыРазвивающиеся страныБРИКС
 
 
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