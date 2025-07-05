https://1prime.ru/20250705/dvizhenie-859208025.html

На Крымскому мосту восстановили движение

На Крымскому мосту восстановили движение - 05.07.2025, ПРАЙМ

На Крымскому мосту восстановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T20:59+0300

2025-07-05T20:59+0300

2025-07-05T21:00+0300

происшествия

крымский мост

автотранспорт

движение

восстановление

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250705/dvizhenie-859207363.html

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крымский мост, автотранспорт, движение, восстановление