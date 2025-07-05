https://1prime.ru/20250705/dvizhenie-859208025.html
На Крымскому мосту восстановили движение
На Крымскому мосту восстановили движение - 05.07.2025, ПРАЙМ
На Крымскому мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T20:59+0300
2025-07-05T20:59+0300
2025-07-05T21:00+0300
происшествия
крымский мост
автотранспорт
движение
восстановление
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, автотранспорт, движение, восстановление
Происшествия, Крымский мост, автотранспорт, движение, восстановление
На Крымскому мосту восстановили движение
Инфоцентр: на Крымскому мосту восстановили движение
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту временно перекрыли движение