https://1prime.ru/20250705/ekspert-859196974.html

Эксперт посоветовал молодым водителям купить первый полис ОСАГО

Эксперт посоветовал молодым водителям купить первый полис ОСАГО - 05.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт посоветовал молодым водителям купить первый полис ОСАГО

Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину,... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T05:16+0300

2025-07-05T05:16+0300

2025-07-05T05:16+0300

общество

евгений уфимцев

рса

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859196974.jpg?1751681762

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину, чтобы снизить стоимость страховки в будущем, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)", - пояснил Уфимцев. Таким образом, по его словам, водитель начнет получать баллы за отсутствие ДТП, даже если не будет садиться за руль. Коэффициент бонус-малус отражает страховую историю водителя и влияет на стоимость страховки. При оформлении первого полиса молодой водитель получает коэффициент 1,17. Минимальный КБМ 0,46 получают водители при безаварийной езде от 10 лет, он дает скидку более 50% на полис ОСАГО. Максимальный коэффициент 3,92 устанавливается при частых ДТП по вине водителя и значительно увеличивает стоимость страховки. "Часто бывает, что молодые люди получают права, но не сразу начинают водить автомобиль. В этом случае будет выгодно купить короткий полис ОСАГО", - сказал глава РСА. В прошлом году появились полисы ОСАГО с очень коротким сроком действия - от одного дня. Стоимость однодневного полиса незначительна в сравнении с годовым, достаточно первый раз приобрести его, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы. На КБМ и в конечном счете на цену ОСАГО влияет только количество ДТП по вине водителя. Перерыв в страховании никак не влияет на значение коэффициента. "Принцип такой: нет ДТП - снижается цена. И все", - сказал Уфимцев. Таким образом, купив первый раз короткий полис, водитель начнет получать баллы даже без продления страховки и без практического опыта на дороге.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , евгений уфимцев, рса