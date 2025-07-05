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Азербайджан готов оказать поддержку Сирии по газу, заявил Эрдоган

Азербайджан готов оказать поддержку Сирии по газу, заявил Эрдоган - 05.07.2025, ПРАЙМ

Азербайджан готов оказать поддержку Сирии по газу, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальный Баку выразил готовность оказать поддержку Сирии в обеспечении природным газом. | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T14:38+0300

2025-07-05T14:38+0300

2025-07-05T14:38+0300

энергетика

азербайджан

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

газ

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АНКАРА, 5 июл – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальный Баку выразил готовность оказать поддержку Сирии в обеспечении природным газом. "Во время нашей встречи с (президентом Азербайджана – ред.) Ильхамом Алиевым он сказал: "Я готов оказать всяческую поддержку Сирии по газу". Очень важно, что у Ильхама Алиева такой подход. Потому что самая главная проблема Сирии - это природный газ. Природный газ должен прийти, чтобы была энергия. Есть проблема с энергией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана. По его словам, готовность Азербайджана поставлять газ Сирии является "хорошей новостью". "Когда я получил эту хорошую новость от господина Ильхама (Алиева - ред.), я действительно почувствовал себя очень спокойно. Как только я вернусь, я передам эту хорошую новость моему министру энергетики, который проинформирует об этом господина Шараа (президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа – ред.)... Уже предприняты шаги по отмене санкций. Мы намерены продолжать их, укрепляя", - сказал турецкий лидер.

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азербайджан, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, газ