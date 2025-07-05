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В ГД предложили увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие

В ГД предложили увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие - 05.07.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить возраст ребенка, на... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T01:21+0300

2025-07-05T01:21+0300

2025-07-05T01:21+0300

общество

рф

госдума

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить возраст ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Комитет просит вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет", - сказано в обращении. Согласно закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", право на единое пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Останина отмечает, что данное положение вступает в противоречие с законом "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", в соответствии с которым ребенок - это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). По ее словам, аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ. "В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки", - добавляется в обращении. Кроме того, парламентарий отметила, что на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, однако правительство РФ их не поддерживает. "Комитет убежден, что данная мера государственной поддержки должна охватывать детей всех возрастов для обеспечения всеобъемлющей поддержки семей с детьми, что, в свою очередь, поможет снизить риски бедности среди данной категории граждан", - следует из текста документа. В обращении также подчеркивается, что необходимо изменить механизм расчета доходов для назначения единого пособия, исключив из него алименты и смягчив требования к нуждаемости. По мнению председателя комитета, предлагаемые изменения позволят более эффективно поддерживать семьи, сохраняя их материальное благосостояние и стабильность.

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общество , рф, госдума