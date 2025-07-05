https://1prime.ru/20250705/glava-859197241.html

Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией

Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией - 05.07.2025, ПРАЙМ

Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией

Перспективными отраслями для развития связей с Бразилией являются цифровизация, фармацевтика и производство машин и оборудования, рассказал РИА Новости... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T05:46+0300

2025-07-05T05:46+0300

2025-07-05T05:46+0300

общество

бразилия

рф

сергей катырин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859197241.jpg?1751683575

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Перспективными отраслями для развития связей с Бразилией являются цифровизация, фармацевтика и производство машин и оборудования, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "У нас в России очень высокий уровень цифровизации – как вы знаете, государство сегодня с гражданами общается в электронном формате практически по всем вопросам. Поэтому в этом плане есть, что предложить", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС. По словам главы ТПП РФ, другой перспективной отраслью сотрудничества с Бразилией выступает фармацевтика, однако в этой сфере значительное время занимает сейчас получение разрешений для выхода на бразильский рынок. "В перспективе, и речь не только о Бразилии, это производство машин и оборудования. Есть желание локализовать его на территории стран-партнеров, и у нас, естественно, в России", - добавил Катырин.

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бразилия, рф, сергей катырин