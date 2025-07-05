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Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией
Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией - 05.07.2025, ПРАЙМ
Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией
Перспективными отраслями для развития связей с Бразилией являются цифровизация, фармацевтика и производство машин и оборудования, рассказал РИА Новости... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T05:46+0300
2025-07-05T05:46+0300
общество
бразилия
рф
сергей катырин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Перспективными отраслями для развития связей с Бразилией являются цифровизация, фармацевтика и производство машин и оборудования, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "У нас в России очень высокий уровень цифровизации – как вы знаете, государство сегодня с гражданами общается в электронном формате практически по всем вопросам. Поэтому в этом плане есть, что предложить", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС. По словам главы ТПП РФ, другой перспективной отраслью сотрудничества с Бразилией выступает фармацевтика, однако в этой сфере значительное время занимает сейчас получение разрешений для выхода на бразильский рынок. "В перспективе, и речь не только о Бразилии, это производство машин и оборудования. Есть желание локализовать его на территории стран-партнеров, и у нас, естественно, в России", - добавил Катырин.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , бразилия, рф, сергей катырин
Общество , БРАЗИЛИЯ, РФ, Сергей Катырин
05:46 05.07.2025
 
Глава ТПП назвал перспективные отрасли сотрудничества с Бразилией

Глава ТПП Катырин назвал цифровизацию, фармацевтику и производство машин перспективными

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Перспективными отраслями для развития связей с Бразилией являются цифровизация, фармацевтика и производство машин и оборудования, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
"У нас в России очень высокий уровень цифровизации – как вы знаете, государство сегодня с гражданами общается в электронном формате практически по всем вопросам. Поэтому в этом плане есть, что предложить", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС.
По словам главы ТПП РФ, другой перспективной отраслью сотрудничества с Бразилией выступает фармацевтика, однако в этой сфере значительное время занимает сейчас получение разрешений для выхода на бразильский рынок.
"В перспективе, и речь не только о Бразилии, это производство машин и оборудования. Есть желание локализовать его на территории стран-партнеров, и у нас, естественно, в России", - добавил Катырин.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯРФСергей Катырин
 
 
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