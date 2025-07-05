https://1prime.ru/20250705/gody-859195912.html

Соучастникам мошенничества за деньги грозит до 3 лет тюрьмы

Соучастникам мошенничества за деньги грозит до 3 лет тюрьмы - 05.07.2025, ПРАЙМ

Соучастникам мошенничества за деньги грозит до 3 лет тюрьмы

Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T00:24+0300

2025-07-05T00:24+0300

2025-07-05T00:24+0300

общество

рф

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859195912.jpg?1751664243

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, соответствующий закон вступил в силу в субботу. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что изменения в статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком на 3 года. За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Похожее наказание - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей - предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений, уточнила Волк. МВД России призывает не предоставлять посторонним возможность использовать приложения банков на своем компьютере или смартфоне, а также внимательно относиться к переводам на счета от неизвестных, особенно если они связаны с просьбами их обналичить или перенаправить.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, мвд