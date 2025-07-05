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США сократили импорт китайского чая до 21-летнего минимума

США сократили импорт китайского чая до 21-летнего минимума - 05.07.2025, ПРАЙМ

США сократили импорт китайского чая до 21-летнего минимума

Поставки кофе из Китая в США в мае этого года оказались на паузе впервые за полтора года, импорт же Штатами китайского чая сократился почти вдвое - до минимума... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T11:24+0300

2025-07-05T11:24+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Поставки кофе из Китая в США в мае этого года оказались на паузе впервые за полтора года, импорт же Штатами китайского чая сократился почти вдвое - до минимума чуть больше чем за 21 год, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, в мае 2025 года США впервые с декабря 2023 года не импортировали кофе из Китая. В последние три месяца поставки этого напитка снижались с 986 тысяч долларов в январе до всего 6,5 тысяч в апреле. При этом среднемесячный размер поставок за прошлый год составлял 1,8 миллиона долларов. А в прошлом мае Штаты купили кофе китайского производства на 5,7 миллиона долларов. Сокращение импорта коснулось и чая: в мае он сократился в 1,8 раза как в годовом, так и в месячном выражении - до минимальных с февраля 2004 года 2,1 миллиона долларов. Кроме того снизились и поставки в США воды, сладких напитков и алкоголя из Китая: суммарно до 3 миллионов долларов, что на треть меньше, чем в апреле, и в 2,7 раза меньше, чем в мае прошлого года. В частности, Штаты приобрели крепкого алкоголя на 1,7 миллиона долларов, сократив его импорт в годовом выражении в 3,6 раза, сладких безалкогольных напитков - на 1,1 миллиона (-47%), пива - на 177 тысяч (-10%). Также в небольших объемах импортировалась вода (простая и газированная) и слабый алкоголь.

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сша, китай, мировая экономика, импорт, чай, кофе