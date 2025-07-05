Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии - 05.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250705/ipoteka-859203795.html
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии - 05.07.2025, ПРАЙМ
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:45+0300
2025-07-05T15:50+0300
экономика
сергей миронов
ипотека
списание долгов
многодетные семьи
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит. "Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке. "Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат. Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
https://1prime.ru/20250705/banki-859199070.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей миронов, ипотека, списание долгов, многодетные семьи
Экономика, Сергей Миронов, ипотека, Списание долгов, многодетные семьи
15:45 05.07.2025 (обновлено: 15:50 05.07.2025)
 
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии

Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям с рождением третьего ребенка

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит.
"Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии.
Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке.
"Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат.
Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Российские банки начали снижение ставок по рыночной ипотеке
09:21
 
ЭкономикаСергей МироновипотекаСписание долговмногодетные семьи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала