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В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии

В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии - 05.07.2025, ПРАЙМ

В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T15:45+0300

2025-07-05T15:45+0300

2025-07-05T15:50+0300

экономика

сергей миронов

ипотека

списание долгов

многодетные семьи

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит. "Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке. "Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат. Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей миронов, ипотека, списание долгов, многодетные семьи