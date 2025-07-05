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В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии - 05.07.2025, ПРАЙМ
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:45+0300
2025-07-05T15:45+0300
2025-07-05T15:50+0300
экономика
сергей миронов
ипотека
списание долгов
многодетные семьи
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит. "Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии. Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке. "Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат. Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
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сергей миронов, ипотека, списание долгов, многодетные семьи
Экономика, Сергей Миронов, ипотека, Списание долгов, многодетные семьи
В России предложили полностью списывать ипотеку при одном условии
Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям с рождением третьего ребенка
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью "прощать" кредит.
"Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости", - сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии.
Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке.
"Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается - 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям "спасибо, вы выполнили важную для государства задачу", и полностью кредит прощается", - рассказал депутат.
Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.
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