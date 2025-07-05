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Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби
Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби - 05.07.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби
Почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него, причем большинству из них любимое занятие приносит до половины общего заработка, подсчитали для РИА... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T07:46+0300
2025-07-05T07:46+0300
общество
лаборатория касперского
telegram
авито
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него, причем большинству из них любимое занятие приносит до половины общего заработка, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Примерно треть (30%) россиян из тех, у кого есть хобби, получают доход от него - регулярно или время от времени, причем большинству из них (70%) любимое занятие приносит до половины общего заработка. При этом интерес к новым финансовым возможностям не всегда сопровождается пониманием киберрисков", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,7 тысячи россиян из городов-миллионников старше 22 лет. Отмечается, что из тех респондентов, кому хобби пока не приносит совсем никакого дохода, 37% планируют в будущем начать стабильно зарабатывать на нем. Каждый пятый хочет выйти на уровень, при котором хобби будет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% - до половины. По подсчетам специалистов, большинство опрошенных, которые планируют зарабатывать на хобби, но пока не получают дохода от него на постоянной основе, уже создали каналы, страницы или аккаунты в разных сервисах и приложениях, чтобы рассказывать людям о своих любимых занятиях, либо собираются их завести. Так, в список главных площадок для монетизации вошли Telegram, VK, "Авито", "VK Видео" и YouTube. "Как показало наше исследование, не все внимательно относятся к мерам безопасности. Например, 24% опрошенных с хобби, которые рассказывают о своих результатах на цифровых платформах не реже раза в месяц, меняли пароль от аккаунтов более года назад или не делали этого вообще", - прокомментировал руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
40
192
40
общество , лаборатория касперского, telegram, авито
Общество , Лаборатория Касперского, Telegram, Авито
07:46 05.07.2025
 
Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби

"Лаборатория Касперского": треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него, причем большинству из них любимое занятие приносит до половины общего заработка, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Примерно треть (30%) россиян из тех, у кого есть хобби, получают доход от него - регулярно или время от времени, причем большинству из них (70%) любимое занятие приносит до половины общего заработка. При этом интерес к новым финансовым возможностям не всегда сопровождается пониманием киберрисков", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,7 тысячи россиян из городов-миллионников старше 22 лет.
Отмечается, что из тех респондентов, кому хобби пока не приносит совсем никакого дохода, 37% планируют в будущем начать стабильно зарабатывать на нем. Каждый пятый хочет выйти на уровень, при котором хобби будет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% - до половины.
По подсчетам специалистов, большинство опрошенных, которые планируют зарабатывать на хобби, но пока не получают дохода от него на постоянной основе, уже создали каналы, страницы или аккаунты в разных сервисах и приложениях, чтобы рассказывать людям о своих любимых занятиях, либо собираются их завести. Так, в список главных площадок для монетизации вошли Telegram, VK, "Авито", "VK Видео" и YouTube.
"Как показало наше исследование, не все внимательно относятся к мерам безопасности. Например, 24% опрошенных с хобби, которые рассказывают о своих результатах на цифровых платформах не реже раза в месяц, меняли пароль от аккаунтов более года назад или не делали этого вообще", - прокомментировал руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.
 
ОбществоЛаборатория КасперскогоTelegramАвито
 
 
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