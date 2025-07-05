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Такер Карлсон рассказал об интервью с президентом Ирана - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Такер Карлсон рассказал об интервью с президентом Ирана
Такер Карлсон рассказал об интервью с президентом Ирана - 05.07.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон рассказал об интервью с президентом Ирана
Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T20:55+0300
2025-07-05T20:55+0300
политика
такер карлсон
масуд пезешкиан
иран
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в субботу анонсировал выход своего интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Есть много вопросов, которые я не задавал президенту Ирана, особенно те, на которые я знал, что могу получить или не получить честный ответ, например, "была ли ваша ядерная программа полностью дезактивирована кампанией бомбардировок правительства США полторы недели назад"? Нет никаких шансов, что он ответит на этот вопрос. Честно говоря, я не стал его задавать. Ответ, на самом деле, с американской точки зрения, даже с точки зрения ЦРУ, неизвестен", - заявил Карслон в анонсе интервью, размещенном на его странице в соцсети X. Интервью с Пезешкианом будет опубликовано в ближайшие дни, добавил журналист, отметив, что также вновь отправил запрос на интервью израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. "Американские граждане имеют конституционное право и данное богом право на всю информацию, которую они могут собрать о вопросах, которые их касаются. Если их страна делает что-то с их деньгами от их имени, у них есть право, абсолютное право, знать об этом как можно больше, и это будет включать в себя возможность услышать людей, с которыми они воюют", - сказал Карлсон. Трамп ранее раскритиковал его после того, как журналист заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене. Впоследствии Трамп заявил, что Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" - всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся".
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такер карлсон, масуд пезешкиан, иран
Политика, Такер Карлсон, Масуд Пезешкиан, ИРАН
20:55 05.07.2025
 
Такер Карлсон рассказал об интервью с президентом Ирана

Такер Карлсон после разлада с Трампом взял интервью у президента Ирана

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в субботу анонсировал выход своего интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Есть много вопросов, которые я не задавал президенту Ирана, особенно те, на которые я знал, что могу получить или не получить честный ответ, например, "была ли ваша ядерная программа полностью дезактивирована кампанией бомбардировок правительства США полторы недели назад"? Нет никаких шансов, что он ответит на этот вопрос. Честно говоря, я не стал его задавать. Ответ, на самом деле, с американской точки зрения, даже с точки зрения ЦРУ, неизвестен", - заявил Карслон в анонсе интервью, размещенном на его странице в соцсети X.
Интервью с Пезешкианом будет опубликовано в ближайшие дни, добавил журналист, отметив, что также вновь отправил запрос на интервью израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
"Американские граждане имеют конституционное право и данное богом право на всю информацию, которую они могут собрать о вопросах, которые их касаются. Если их страна делает что-то с их деньгами от их имени, у них есть право, абсолютное право, знать об этом как можно больше, и это будет включать в себя возможность услышать людей, с которыми они воюют", - сказал Карлсон.
Трамп ранее раскритиковал его после того, как журналист заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене.
Впоследствии Трамп заявил, что Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" - всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся".
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
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ПолитикаТакер КарлсонМасуд ПезешкианИРАН
 
 
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