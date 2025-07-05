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Катырин: развитию связей малого бизнеса России и Бразилии мешает логистика

Катырин: развитию связей малого бизнеса России и Бразилии мешает логистика - 05.07.2025, ПРАЙМ

Катырин: развитию связей малого бизнеса России и Бразилии мешает логистика

Развитию торгово‑экономических связей малого и среднего бизнеса России и Бразилии мешает дорогая и сложная логистика, рассказал РИА Новости президент... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T05:25+0300

2025-07-05T05:25+0300

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общество

бразилия

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сергей катырин

мсп

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Развитию торгово‑экономических связей малого и среднего бизнеса России и Бразилии мешает дорогая и сложная логистика, рассказал РИА Новости президент Торгово‑промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "Логистика у нас очень сложная с Бразилией, поэтому если о среднем бизнесе можно ещё говорить, что он присутствует в какой-то мере и участвует в работе, то о малом бизнесе здесь пока говорить сложно. Очень длинная, дорогая логистика, непростая", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета Брикс. По словам главы ТПП РФ, в этих условиях работать на бразильском направлении могут малые компании IT-сектора. Для остальных, особенно тех, кто производит и поставляет реальную продукцию, логистика значительно осложняет работу. В настоящее время торговый оборот с Бразилией, как отметил Катырин, составляет порядка 14 миллиардов долларов, из которых около 12 миллиардов приходится на российский экспорт. Основными позициями остаются удобрения, сельхозсырьё и химическая продукция. "У нас не такая широкая номенклатура вообще торговли, и она превалирует с российской стороны, мы в торговом обороте доминируем очень серьёзно. В основном здесь работают крупные компании, большого количества малых и средних компаний пока здесь на рынке нет", - пояснил собеседник агентства. Для расширения участия МСП в торговле, по мнению Катырина, необходимо прорабатывать вопросы тарифного и нетарифного регулирования, а также сближения фитосанитарных норм. Однако рассчитывать на быстрый прогресс в этой сфере не приходится. "Нельзя сказать, что это завтра произойдёт - это маловероятно, но работать в этом направлении надо. Естественно, нужна поддержка государства для малых и средних предприятий, в первую очередь, тоже логистическая. Потому что финансово осилить её малым компаниям, конечно, невозможно", – заключил глава ТПП.

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общество , бразилия, рф, сергей катырин, мсп