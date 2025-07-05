https://1prime.ru/20250705/katyrin-859197324.html
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы - 05.07.2025, ПРАЙМ
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы
Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T06:16+0300
2025-07-05T06:16+0300
2025-07-05T06:16+0300
общество
рф
сергей катырин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859197324.jpg?1751685383
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
"Есть фитосанитарные, санитарные нормы, которые, конечно, необходимо унифицировать и привести к общему знаменателю, потому что в некоторых странах они достаточно сложно преодолеваемы", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС.
Глава ТПП РФ также отметил наличие тарифных ограничений, которые накладываются на различные виды продукции в ряде стран, различные стандарты и подход к измерениям.
"Есть достаточно большой перечень вещей, в отношении которых было бы правильно договориться, научиться их преодолевать или унифицировать, чтобы иметь одинаковое понимание о принципах работы", - заключил Катырин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, сергей катырин
Общество , РФ, Сергей Катырин
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы
Глава ТПП Катырин: страны БРИКС должны сближать санитарные и технические нормы
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
"Есть фитосанитарные, санитарные нормы, которые, конечно, необходимо унифицировать и привести к общему знаменателю, потому что в некоторых странах они достаточно сложно преодолеваемы", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС.
Глава ТПП РФ также отметил наличие тарифных ограничений, которые накладываются на различные виды продукции в ряде стран, различные стандарты и подход к измерениям.
"Есть достаточно большой перечень вещей, в отношении которых было бы правильно договориться, научиться их преодолевать или унифицировать, чтобы иметь одинаковое понимание о принципах работы", - заключил Катырин.