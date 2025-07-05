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Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы - 05.07.2025, ПРАЙМ
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы
Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T06:16+0300
2025-07-05T06:16+0300
общество
рф
сергей катырин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "Есть фитосанитарные, санитарные нормы, которые, конечно, необходимо унифицировать и привести к общему знаменателю, потому что в некоторых странах они достаточно сложно преодолеваемы", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС. Глава ТПП РФ также отметил наличие тарифных ограничений, которые накладываются на различные виды продукции в ряде стран, различные стандарты и подход к измерениям. "Есть достаточно большой перечень вещей, в отношении которых было бы правильно договориться, научиться их преодолевать или унифицировать, чтобы иметь одинаковое понимание о принципах работы", - заключил Катырин.
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5
4.7
96
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общество , рф, сергей катырин
Общество , РФ, Сергей Катырин
06:16 05.07.2025
 
Катырин призвал страны БРИКС сближать санитарные нормы

Глава ТПП Катырин: страны БРИКС должны сближать санитарные и технические нормы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Страны БРИКС должны сближать санитарные, фитосанитарные и технические нормы, чтобы устранить существующие барьеры во взаимной торговле, рассказал РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
"Есть фитосанитарные, санитарные нормы, которые, конечно, необходимо унифицировать и привести к общему знаменателю, потому что в некоторых странах они достаточно сложно преодолеваемы", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС.
Глава ТПП РФ также отметил наличие тарифных ограничений, которые накладываются на различные виды продукции в ряде стран, различные стандарты и подход к измерениям.
"Есть достаточно большой перечень вещей, в отношении которых было бы правильно договориться, научиться их преодолевать или унифицировать, чтобы иметь одинаковое понимание о принципах работы", - заключил Катырин.
 
ОбществоРФСергей Катырин
 
 
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