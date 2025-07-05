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Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС
Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ
Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС
Укрепление внутренней торговли между странами БРИКС необходимо для повышения уровня продовольственной безопасности, заявил РИА Новости президент... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T06:46+0300
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общество
рф
сергей катырин
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Укрепление внутренней торговли между странами БРИКС необходимо для повышения уровня продовольственной безопасности, заявил РИА Новости президент Торгово-Промышленной палаты РФ Сергей Катырин. "Конечно, (необходимо - ред.) развивать внутреннюю торговлю, внутри БРИКС. У нас ведь объединение БРИКС за пределами самого объединения достаточно много покупает продукции питания. Это к вопросу о продовольственной безопасности", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС. По словам главы ТПП РФ, страны БРИКС могли бы сосредоточить этот объём внутри собственных рынков, что принесло бы пользу каждой из стран-участниц и всему объединению.
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общество , рф, сергей катырин, брикс
Общество , РФ, Сергей Катырин, БРИКС
06:46 05.07.2025 (обновлено: 07:50 05.07.2025)
 
Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС

Глава ТПП Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС

© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Укрепление внутренней торговли между странами БРИКС необходимо для повышения уровня продовольственной безопасности, заявил РИА Новости президент Торгово-Промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
"Конечно, (необходимо - ред.) развивать внутреннюю торговлю, внутри БРИКС. У нас ведь объединение БРИКС за пределами самого объединения достаточно много покупает продукции питания. Это к вопросу о продовольственной безопасности", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС.
По словам главы ТПП РФ, страны БРИКС могли бы сосредоточить этот объём внутри собственных рынков, что принесло бы пользу каждой из стран-участниц и всему объединению.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 16:48
 
ОбществоРФСергей КатыринБРИКС
 
 
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