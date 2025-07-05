https://1prime.ru/20250705/katyrin-859197551.html

Катырин предложил БРИКС договориться о правилах обращения с ИИ

Катырин предложил БРИКС договориться о правилах обращения с ИИ - 05.07.2025, ПРАЙМ

Катырин предложил БРИКС договориться о правилах обращения с ИИ

Страны БРИКС могли бы договориться между собой о принципах обращения с искусственным интеллектом и тем самым показать пример международного регулирования,... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T07:16+0300

2025-07-05T07:16+0300

2025-07-05T07:16+0300

общество

рф

сергей катырин

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ, Кирилл Руденко. Страны БРИКС могли бы договориться между собой о принципах обращения с искусственным интеллектом и тем самым показать пример международного регулирования, заявил РИА Новости президент Торгово‑Промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "Мы могли бы как БРИКС, объединение, стать для всего мира примером, договорившись о правилах игры в работе с искусственным интеллектом", - сказал Катырин в ходе беседы на полях ежегодного заседания Делового совета БРИКС. Глава ТПП РФ провёл аналогию между искусственным интеллектом и ядерной энергией, подчеркнув двойственный характер технологии, которая может быть использована как на благо, так и во вред, обратив внимание на использование ИИ в военной сфере. "Пока это еще не настолько острая проблема, хотя многие понимают, что это предмет серьезного внимания с точки зрения того, как искусственный интеллект будет развиваться", - указал Катырин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, сергей катырин