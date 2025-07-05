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Съезд КПРФ принял резолюцию в отношении Сталина
Съезд КПРФ принял резолюцию в отношении Сталина - 05.07.2025, ПРАЙМ
Съезд КПРФ принял резолюцию в отношении Сталина
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T19:54+0300
2025-07-05T19:54+0300
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кпрф
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РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года. Также съезд принял резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с "призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область".Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков перед обсуждением резолюции сообщил журналистам, что съезд рассмотрит документ, который "связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории - Иосифа Виссарионовича Сталина".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.
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кпрф, никита хрущев, иосиф сталин, съезд, резолюция
Политика, КПРФ, Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Съезд, резолюция
Съезд КПРФ принял резолюцию в отношении Сталина
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Хрущева о культе Сталина
РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.
Также съезд принял резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с "призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область".
Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков перед обсуждением резолюции сообщил журналистам, что съезд рассмотрит документ, который "связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории - Иосифа Виссарионовича Сталина".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.
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