https://1prime.ru/20250705/kprf-859209094.html
КПРФ утвердила смену официального наименования
КПРФ утвердила смену официального наименования - 05.07.2025, ПРАЙМ
КПРФ утвердила смену официального наименования
КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:52+0300
2025-07-05T22:52+0300
2025-07-05T22:52+0300
политика
кпрф
съезд
название
https://cdnn.1prime.ru/img/76386/81/763868130_0:142:3055:1860_1920x0_80_0_0_de828442ccc2b8cae9cad2dbb932dccd.jpg
РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование. Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
https://1prime.ru/20250705/kprf-859207237.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76386/81/763868130_193:0:2860:2000_1920x0_80_0_0_596a71540debb94dfaf75fe9841e12ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, съезд, название
Политика, КПРФ, Съезд, название
КПРФ утвердила смену официального наименования
депутат Новиков: КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
"Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.
Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.
До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
Съезд КПРФ принял резолюцию в отношении Сталина