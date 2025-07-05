https://1prime.ru/20250705/kprf-859209094.html

КПРФ утвердила смену официального наименования

КПРФ утвердила смену официального наименования - 05.07.2025, ПРАЙМ

КПРФ утвердила смену официального наименования

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T22:52+0300

2025-07-05T22:52+0300

2025-07-05T22:52+0300

политика

кпрф

съезд

название

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РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование. Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.

https://1prime.ru/20250705/kprf-859207237.html

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кпрф, съезд, название