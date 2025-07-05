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КПРФ утвердила смену официального наименования - 05.07.2025, ПРАЙМ
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КПРФ утвердила смену официального наименования
КПРФ утвердила смену официального наименования - 05.07.2025, ПРАЙМ
КПРФ утвердила смену официального наименования
КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:52+0300
2025-07-05T22:52+0300
политика
кпрф
съезд
название
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РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков. Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области. "Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование. Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях. До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
https://1prime.ru/20250705/kprf-859207237.html
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кпрф, съезд, название
Политика, КПРФ, Съезд, название
22:52 05.07.2025
 
КПРФ утвердила смену официального наименования

депутат Новиков: КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПервомайская демонстрация в Великом Новгороде
Первомайская демонстрация в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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РОЖДЕСТВЕНО, 5 июл - ПРАЙМ. КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
"Да", - ответил депутат на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.
Ранее источник рассказывал РИА Новости, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.
До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Также съезд постановил направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации.
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