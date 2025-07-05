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Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей

Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей - 05.07.2025, ПРАЙМ

Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей

Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T00:27+0300

2025-07-05T00:27+0300

2025-07-05T00:27+0300

общество

владимир путин

евгений уфимцев

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля. Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о повышении лимита выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП: согласно документу, предельная сумма выплат повышается вдвое - до 200 тысяч рублей для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступают в силу 5 июля. Ранее максимальный размер выплаты в таких случаях составлял 100 тысяч рублей. В случаях, когда у водителей отсутствуют разногласия, лимиты выплат остаются прежними: 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотографии, и 100 тысяч рублей - если фотофиксации нет. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев ранее говорил, что страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое, по его словам, поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, евгений уфимцев