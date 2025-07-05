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Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей - 05.07.2025, ПРАЙМ
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T00:27+0300
2025-07-05T00:27+0300
общество
владимир путин
евгений уфимцев
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля. Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о повышении лимита выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП: согласно документу, предельная сумма выплат повышается вдвое - до 200 тысяч рублей для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступают в силу 5 июля. Ранее максимальный размер выплаты в таких случаях составлял 100 тысяч рублей. В случаях, когда у водителей отсутствуют разногласия, лимиты выплат остаются прежними: 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотографии, и 100 тысяч рублей - если фотофиксации нет. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев ранее говорил, что страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое, по его словам, поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП.
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общество , владимир путин, евгений уфимцев
Общество , Владимир Путин, Евгений Уфимцев
00:27 05.07.2025
 
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей

Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о повышении лимита выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП: согласно документу, предельная сумма выплат повышается вдвое - до 200 тысяч рублей для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступают в силу 5 июля.
Ранее максимальный размер выплаты в таких случаях составлял 100 тысяч рублей.
В случаях, когда у водителей отсутствуют разногласия, лимиты выплат остаются прежними: 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотографии, и 100 тысяч рублей - если фотофиксации нет.
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев ранее говорил, что страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое, по его словам, поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП.
 
ОбществоВладимир ПутинЕвгений Уфимцев
 
 
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