https://1prime.ru/20250705/makron-859204918.html

"Конец кровопролитию": Макрону рассказали, как решить конфликт на Украине

"Конец кровопролитию": Макрону рассказали, как решить конфликт на Украине - 05.07.2025, ПРАЙМ

"Конец кровопролитию": Макрону рассказали, как решить конфликт на Украине

Издание Strategic Culture, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, посоветовало французскому... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T16:46+0300

2025-07-05T16:46+0300

2025-07-05T16:46+0300

политика

франция

эммануэль макрон

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Издание Strategic Culture, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, посоветовало французскому лидеру прекратить поддержку киевского режима."Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады", - пишет издание.Ранее президент Франции, выступая на BFMTV, подтвердил важность разговора с Путиным, но заявил об отсутствии прогресса в обсуждении украинского вопроса.Во вторник состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине, а также ирано-израильский конфликт и атака США по иранским ядерным объектам. Лидеры России и Франции договорились продолжить контакты для согласования позиций по Ближнему Востоку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговор содержательным. Как сообщило позднее агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон намерен в дальнейшем продолжить переговоры с российским лидером.

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франция

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франция, эммануэль макрон, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков