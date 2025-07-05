Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск объявил о создании своей политической партии - 05.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250705/mask-859209230.html
Маск объявил о создании своей политической партии
Маск объявил о создании своей политической партии - 05.07.2025, ПРАЙМ
Маск объявил о создании своей политической партии
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после размолвки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трамом объявил о создании своей политической партии, которой... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T23:07+0300
2025-07-05T23:12+0300
политика
илон маск
партия
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3fddf51f79c17548b577f9d49184c80b.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после размолвки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трамом объявил о создании своей политической партии, которой он дал название the America Party (с англ. - "Партия Америки")."В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! - заявил миллиардер в своей социальной сети Х. - Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу".В конце прошлого месяца Маск поссорился с Трампом, резко возразив против предложенного президентом законопроекта, согласно которому сокращаются федеральные расходы, но в то же время предоставляются существенные налоговые льготы. После ссоры Маск призвал сформировать в Соединенных Штатах новую политическую партию. При этом он заявил, что в настоящий момент в стране функционирует "однопартийная" система. Глава Белого дома жестко отреагировал на заявления недавнего соратника, отметив, что Маск, лишившись субсидий, будет вынужден "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".Согласно ранее проведенному компанией Quantus Insights исследованию, около 40% граждан США с высокой степенью вероятности поддержали бы или отдали бы свои голоса за партию Маска.
https://1prime.ru/20250703/mask-859124732.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bd109cc586a62650d33f86e6c471cca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, партия, заявление
Политика, Илон Маск, Партия, заявление
23:07 05.07.2025 (обновлено: 23:12 05.07.2025)
 
Маск объявил о создании своей политической партии

Илон Маск объявил о создании своей политической партии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после размолвки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трамом объявил о создании своей политической партии, которой он дал название the America Party (с англ. - "Партия Америки").
"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! - заявил миллиардер в своей социальной сети Х. - Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу".
В конце прошлого месяца Маск поссорился с Трампом, резко возразив против предложенного президентом законопроекта, согласно которому сокращаются федеральные расходы, но в то же время предоставляются существенные налоговые льготы. После ссоры Маск призвал сформировать в Соединенных Штатах новую политическую партию. При этом он заявил, что в настоящий момент в стране функционирует "однопартийная" система.
Глава Белого дома жестко отреагировал на заявления недавнего соратника, отметив, что Маск, лишившись субсидий, будет вынужден "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Согласно ранее проведенному компанией Quantus Insights исследованию, около 40% граждан США с высокой степенью вероятности поддержали бы или отдали бы свои голоса за партию Маска.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска
3 июля, 08:20
 
ПолитикаИлон МаскПартиязаявление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала