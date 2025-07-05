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Маск объявил о создании своей политической партии

Маск объявил о создании своей политической партии - 05.07.2025, ПРАЙМ

Маск объявил о создании своей политической партии

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после размолвки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трамом объявил о создании своей политической партии, которой... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T23:07+0300

2025-07-05T23:07+0300

2025-07-05T23:12+0300

политика

илон маск

партия

заявление

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ВАШИНГТОН, 5 июл - ПРАЙМ. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после размолвки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трамом объявил о создании своей политической партии, которой он дал название the America Party (с англ. - "Партия Америки")."В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! - заявил миллиардер в своей социальной сети Х. - Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу".В конце прошлого месяца Маск поссорился с Трампом, резко возразив против предложенного президентом законопроекта, согласно которому сокращаются федеральные расходы, но в то же время предоставляются существенные налоговые льготы. После ссоры Маск призвал сформировать в Соединенных Штатах новую политическую партию. При этом он заявил, что в настоящий момент в стране функционирует "однопартийная" система. Глава Белого дома жестко отреагировал на заявления недавнего соратника, отметив, что Маск, лишившись субсидий, будет вынужден "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".Согласно ранее проведенному компанией Quantus Insights исследованию, около 40% граждан США с высокой степенью вероятности поддержали бы или отдали бы свои голоса за партию Маска.

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илон маск, партия, заявление