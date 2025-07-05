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Медведев ответил на слова Рютте об "угрозе" России и Китая - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Медведев ответил на слова Рютте об "угрозе" России и Китая
Медведев ответил на слова Рютте об "угрозе" России и Китая - 05.07.2025, ПРАЙМ
Медведев ответил на слова Рютте об "угрозе" России и Китая
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив,... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:44+0300
2025-07-05T22:44+0300
политика
дмитрий медведев
марк рютте
угроза
китай
россия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном - ему следует выучить русский язык. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо. "Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем - атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере", - написал Медведев в соцсети Х. Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону. В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
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дмитрий медведев, марк рютте, угроза, китай, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Марк Рютте, угроза, КИТАЙ, РОССИЯ
22:44 05.07.2025
 
Медведев ответил на слова Рютте об "угрозе" России и Китая

Медведев о словах Рютте про "угрозу" РФ и КНР: он прав, ему стоит выучить русский

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал размышления генсека НАТО Марка Рютте о якобы угрозе России и Китая, заявив, что тот прав лишь в одном - ему следует выучить русский язык.
В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо.
"Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем - атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере", - написал Медведев в соцсети Х.
Ранее Рютте также вновь попытался пошутить про главу МИД РФ Сергея Лаврова и припугнул страны ЕС перспективой "учить русский", если они окажутся не готовы вкладываться в свою оборону.
В январе Рютте, выступая в Европарламенте, уже грозил европейцам, что, если они не поддержат траты на оборону, через несколько лет им придется учить русский язык. Захарова тогда с иронией рекомендовала жителям стран Европейского союза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку он прекрасен.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Рютте дал прогноз по агрессивным действиям Китая и России
19:18
 
ПолитикаДмитрий МедведевМарк РюттеугрозаКИТАЙРОССИЯ
 
 
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