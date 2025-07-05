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"Триумф неонацистского движения". В ЕС возмутились решением Зеленского
"Триумф неонацистского движения". В ЕС возмутились решением Зеленского - 05.07.2025, ПРАЙМ
"Триумф неонацистского движения". В ЕС возмутились решением Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский заигрывает с идеологией неонацизма, утверждает в статье для газеты Junge Welt обозреватель Сюзанн Витт-Шталь. | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T22:39+0300
2025-07-05T22:39+0300
2025-07-05T22:59+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заигрывает с идеологией неонацизма, утверждает в статье для газеты Junge Welt обозреватель Сюзанн Витт-Шталь.По ее словам, о поддержке Зеленским "азовизации"* Украины красноречиво говорит хотя бы тот факт, что Александр Алферов, в недавнем прошлом офицер третьей штурмовой бригады, поклонник Адольфа Гитлера и вместе с тем специалист по "дерусификации", в соответствии с указом главы киевского режима назначен председателем Украинского института национальной памяти. "Это феноменальный триумф для неонацистского движения, которое, таким образом, получило практически полную власть над историческим нарративом", - возмущается Витт-Шталь. В то же время она подчеркнула, что факт назначения Алферова на пост главы УИНП может свидетельствовать об официальной реабилитации пособников гитлеровцев, участвовавших в холокосте и войне на уничтожение против СССР.* Террористическая организация, запрещена в России.
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владимир зеленский, неонацисты, мнение
Политика, Владимир Зеленский, неонацисты, мнение
"Триумф неонацистского движения". В ЕС возмутились решением Зеленского
Junge Welt: Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заигрывает с идеологией неонацизма, утверждает в статье для газеты Junge Welt
обозреватель Сюзанн Витт-Шталь.
По ее словам, о поддержке Зеленским "азовизации"* Украины красноречиво говорит хотя бы тот факт, что Александр Алферов, в недавнем прошлом офицер третьей штурмовой бригады, поклонник Адольфа Гитлера и вместе с тем специалист по "дерусификации", в соответствии с указом главы киевского режима назначен председателем Украинского института национальной памяти.
"Это феноменальный триумф для неонацистского движения, которое, таким образом, получило практически полную власть над историческим нарративом", - возмущается Витт-Шталь.
В то же время она подчеркнула, что факт назначения Алферова на пост главы УИНП может свидетельствовать об официальной реабилитации пособников гитлеровцев, участвовавших в холокосте и войне на уничтожение против СССР.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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