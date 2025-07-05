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Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ
Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ - 05.07.2025, ПРАЙМ
Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ
Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, российские инвестиции идут в туристическую... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T04:30+0300
2025-07-05T04:30+0300
2025-07-05T04:30+0300
общество
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, российские инвестиции идут в туристическую индустрию и недвижимость эмирата, рассказал РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
"В нашей свободной экономической зоне зарегистрированы более 30 тысяч компаний, из которых российских 1,2 тысячи. Россияне инвестируют в индустрию гостеприимства, в недвижимость или в другие сферы", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в эмирате всегда приветствуют инвесторов из любой точки мира, а также готовы помочь им сориентироваться на новом рынке.
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общество , оаэ
Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ
Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне в ОАЭ
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, российские инвестиции идут в туристическую индустрию и недвижимость эмирата, рассказал РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
"В нашей свободной экономической зоне зарегистрированы более 30 тысяч компаний, из которых российских 1,2 тысячи. Россияне инвестируют в индустрию гостеприимства, в недвижимость или в другие сферы", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в эмирате всегда приветствуют инвесторов из любой точки мира, а также готовы помочь им сориентироваться на новом рынке.