https://1prime.ru/20250705/oae-859196647.html

Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ

Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ - 05.07.2025, ПРАЙМ

Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в ОАЭ

Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, российские инвестиции идут в туристическую... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T04:30+0300

2025-07-05T04:30+0300

2025-07-05T04:30+0300

общество

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859196647.jpg?1751679046

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Почти 1,5 тысячи российских компаний зарегистрированы в свободной экономической зоне эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, российские инвестиции идут в туристическую индустрию и недвижимость эмирата, рассказал РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. "В нашей свободной экономической зоне зарегистрированы более 30 тысяч компаний, из которых российских 1,2 тысячи. Россияне инвестируют в индустрию гостеприимства, в недвижимость или в другие сферы", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в эмирате всегда приветствуют инвесторов из любой точки мира, а также готовы помочь им сориентироваться на новом рынке.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , оаэ