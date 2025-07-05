https://1prime.ru/20250705/oae-859196713.html
В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией
В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией - 05.07.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией
Переговоры о запуске авиасообщения между Санкт-Петербургом или другими городами России и эмиратом ОАЭ Рас-эль-Хайма идут, но о деталях говорить пока рано,... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T04:45+0300
2025-07-05T04:45+0300
2025-07-05T04:45+0300
общество
санкт-петербург
оаэ
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859196713.jpg?1751679951
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры о запуске авиасообщения между Санкт-Петербургом или другими городами России и эмиратом ОАЭ Рас-эль-Хайма идут, но о деталях говорить пока рано, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
Собеседник агентства напомнил, что в 2024 году были запущены прямые рейсы между этим эмиратом и Москвой.
"Работа с нашими партнерами продолжится и может затронуть как Санкт-Петербург, так и прочие российские регионы. По нашей информации, многие туристы к нам приезжают из других точек России, и мы поддерживаем контакты с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы расширить авиасообщение", - сказал он.
Чиновник отметил, что пока не готов раскрывать подробности идущих дискуссий, но выразил надежду на расширение прямого авиасообщения с Россией.
"Расширение прямого транспортного сообщения – приоритет для Рас-эль-Хаймы", - пояснил он.
Рас-эль-Хайма – один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими отелями.
санкт-петербург
оаэ
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , санкт-петербург, оаэ, москва
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОАЭ, МОСКВА
В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией
Вице-президент департамента Рас-эль-Хаймы Расбей: переговоры о запуске авиасообщения идут
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры о запуске авиасообщения между Санкт-Петербургом или другими городами России и эмиратом ОАЭ Рас-эль-Хайма идут, но о деталях говорить пока рано, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
Собеседник агентства напомнил, что в 2024 году были запущены прямые рейсы между этим эмиратом и Москвой.
"Работа с нашими партнерами продолжится и может затронуть как Санкт-Петербург, так и прочие российские регионы. По нашей информации, многие туристы к нам приезжают из других точек России, и мы поддерживаем контакты с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы расширить авиасообщение", - сказал он.
Чиновник отметил, что пока не готов раскрывать подробности идущих дискуссий, но выразил надежду на расширение прямого авиасообщения с Россией.
"Расширение прямого транспортного сообщения – приоритет для Рас-эль-Хаймы", - пояснил он.
Рас-эль-Хайма – один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими отелями.