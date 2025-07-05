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В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией

В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией - 05.07.2025, ПРАЙМ

В ОАЭ рассказали о переговорах о запуске авиасообщения с Россией

Переговоры о запуске авиасообщения между Санкт-Петербургом или другими городами России и эмиратом ОАЭ Рас-эль-Хайма идут, но о деталях говорить пока рано,... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T04:45+0300

2025-07-05T04:45+0300

2025-07-05T04:45+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Переговоры о запуске авиасообщения между Санкт-Петербургом или другими городами России и эмиратом ОАЭ Рас-эль-Хайма идут, но о деталях говорить пока рано, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. Собеседник агентства напомнил, что в 2024 году были запущены прямые рейсы между этим эмиратом и Москвой. "Работа с нашими партнерами продолжится и может затронуть как Санкт-Петербург, так и прочие российские регионы. По нашей информации, многие туристы к нам приезжают из других точек России, и мы поддерживаем контакты с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы расширить авиасообщение", - сказал он. Чиновник отметил, что пока не готов раскрывать подробности идущих дискуссий, но выразил надежду на расширение прямого авиасообщения с Россией. "Расширение прямого транспортного сообщения – приоритет для Рас-эль-Хаймы", - пояснил он. Рас-эль-Хайма – один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими отелями.

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общество , санкт-петербург, оаэ, москва