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В ОАЭ рассказали о вкладе россиян в рост доходов от туризма

В ОАЭ рассказали о вкладе россиян в рост доходов от туризма - 05.07.2025, ПРАЙМ

В ОАЭ рассказали о вкладе россиян в рост доходов от туризма

Примерно 200 тысяч туристов из РФ, главного источника гостей для эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, побывали там в 2024 году и внесли вклад в 12-процентный рост... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T05:00+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Примерно 200 тысяч туристов из РФ, главного источника гостей для эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ, побывали там в 2024 году и внесли вклад в 12-процентный рост доходов от туризма, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. "Россия уже четыре года остается главным туристическом рынком для нашего эмирата. Мы приняли примерно 200 тысяч россиян в 2024 году, что очень помогло росту доходов от туризма – за год они выросли на 12 процентов, а деловых поездок стало больше на 40 процентов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что надеется увидеть еще больше российских туристов по итогам 2025 года, за первые пять месяцев уже зафиксировано увеличение потока гостей из России. По его словам, власти эмирата планируют за четыре года в два раза увеличить номерной фонд в отелях. "Мы предлагаем то, что подходит россиянам, посещающим ОАЭ. Наш эмират известен как направление для семейного отдыха, семьям тут есть чем заняться. В большинстве отелей работают детские клубы и семейные комнаты. Предложение "все включено" тоже очень ценится российскими туристами. К тому же, в наших отелях, как правило, очень много пространства. Не нужно стоять в очередях за едой, за напитками, за мороженым для детей", - считает Расбей. По его словам, туристы в Рас-эль-Хайме могут найти развлечения на любой вкус – любители активного отдыха поднимаются на самую высокую гору в ОАЭ Джебель Джейс, где устроен самый длинный зиплайн в мире. Кроме того, доступны туры по канатной дороге, есть маршруты для походов и ресторан на высоте. "У нас можно и парить на воздушном шаре над пустыней или разъезжать по дикой природе. В Рас-эль-Хайме также есть богатое культурное, историческое наследие. Россияне посещают такие достопримечательности, бывают на жемчужной ферме, плавают с верблюдами или находят развлечения в пределах своего отеля", - заключил он.

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